◆ソフトバンク―ロッテ（16日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの野村勇が11号ソロを放ち、キャリアハイを更新した。6点を追う8回。カウント1―2と追い込まれてからの4球目だった。ロッテ小島和哉が投じた外角低めの直球を逆らわずに右中間方向に運ぶと、打球はテラス席まで届いた。野村は「とにかくチャンスメークをと思っていましたが、ホームランと良い結果につながってくれた」とうなずいた。ルーキーイヤーの202