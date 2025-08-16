◇第107回全国高校野球選手権大会（16日、甲子園球場）全国高校野球選手権大会は16日、3回戦の4試合が行われました。日大三（西東京）は序盤から試合を優位に進め、高川学園（山口）を下して7年ぶりのベスト8入りを決めました。1点を追う1回裏、打者一巡の猛攻で5得点し逆転。その後も得点を加え15安打9得点と打線が力を発揮しました。敗れた高川学園は初の準々決勝進出とはなりませんでした。山梨学院（山梨）は岡山学芸館（岡山