◇第107回全国高校野球選手権3回戦関東第一4―1創成館（2025年8月16日甲子園）関東第一（東東京）が接戦を制して2年連続のベスト8進出を決めた。3回1死満塁のチャンスで3番・坂本慎太郎が右前へ2点タイムリーを放った。このリードを石田暖瀬、坂本のリレーで守り切った。関東第一のベスト8進出は、準優勝した昨年に続いて2年連続6回目。19日の準々決勝第2試合で、日大三（西東京）と“東京ダービー”を行う。