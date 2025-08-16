お盆休みを県内で過ごした人たちのUターンラッシュがピークを迎えています。（仁田尾アナウンサー）「午後1時半過ぎの鹿児島中央駅。キャリーケースや土産物を持った人で普段より混雑している」お盆休みをふるさとで過ごした帰省客らが親戚との別れを惜しんでいました。（福岡から帰省）「10日間いた。種子島にいた。海に行ったり花火見たりいろいろした」「福岡にいる間大雨の情報が入ってきた