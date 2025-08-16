放送作家の野々村友紀子氏（51）が16日放送のカンテレ「おかべろ」に出演。長女・川谷一花さん（19）の将来の夢について、思いを語った。この日、野々村氏は大学1年生の愛娘、一花さんとともに登場。最近は親子でバラエティーの出演が増えているというが「オファーをいただくから出てるんですけど、ホンマはあんまり一緒に出たくないですよ。ハラハラするし」と本音を漏らした。ただ一花さんは芸能界に興味があるといい、「