将棋界の早指し団体戦「ABEMAトーナメント2025」準決勝・第2試合、チーム藤井 対 チーム菅井が8月16日に始まった。第1局はチーム藤井が古賀悠聖六段（24）、チーム菅井は藤本渚六段（20）のカードに決定。決勝進出に向けて好スタートを切るのはどちらか、初戦の星のゆくえに大注目が集まっている。【中継】チーム藤井VSチーム菅井 注目の準決勝（生中継中）藤井聡太竜王・名人（王位、王座、棋聖、棋王、王将、23）率いるチー