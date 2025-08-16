16日午後、鹿児島市上竜尾町のアパートで火事があり男性1人が病院に搬送されました。火事があったのは、鹿児島市上竜尾町のアパートです。警察と消防によりますと、16日午後3時ごろ、「1階が燃えている」と近くの住民から消防に通報がありました。火は約30分後に消し止められましたが、部屋の中にいた50代の男性1人が病院に搬送されました。搬送時に意識はあり、命に別条はないということです。警察と消防が火事の