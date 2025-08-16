きょう(2025年8月16日)正午すぎ、北広島市の自動車販売や修理を行う会社で事業所が焼ける火事がありました。けが人はいませんでしたが付近は一時騒然としました。建物の2階から勢いよく立ち上る黒煙。火事があったのは、北広島市北の里の自動車販売や修理を行う会社です。正午すぎ、従業員から「塗料庫から出火した」と消防に通報がありました。消防によりますと、会社の敷地内にある事業所の2階から出火し消防車8台が出動して消火