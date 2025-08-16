将棋日本シリーズJTプロ公式戦2回戦第2局が8月16日、新潟市の「新潟市産業振興センター」で行われ、前年覇者の渡辺明JT杯覇者（41）が山崎隆之九段（44）に171手で勝利した。準決勝進出を決めた渡辺JT杯覇者は、10月12日に予定されている東海大会で、藤井聡太竜王・名人（王位、王座、棋聖、棋王、王将、23）と対戦する。【映像】渡辺JT杯覇者VS山崎九段 注目の一戦4強入りを決める注目の一戦は、渡辺JT杯覇者が制した。本局で