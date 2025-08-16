「巨人０−３阪神」（１６日、東京ドーム）巨人は長嶋茂雄さんの追悼試合を勝利で飾れず。再び貯金ゼロとなった。阪神の村上の前に２安打完封負けに終わった。試合後、阿部監督はこの日、今季初の登録抹消となった山崎伊織について「状態もあまり良くなさすぎた。肩のスタミナがなかったのか、どうなのか。怪我とかではない」と説明した。今季ここまでチームトップ９勝をマークしている山崎は前日１５日の阪神戦で４回４失