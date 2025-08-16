◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１１日▽３回戦関東第一４―１創成館（１６日・甲子園）関東第一（東東京）が創成館（長崎）を４―１で下し、２年連続となる準々決勝進出を決めた。３回１死満塁から、３番・中堅の坂本慎太郎が先制の２点適時打。６回からは２番手として登板し、４回無失点。犠打を二度封じるなど、好守でリードを守り切った。この勝利で、東京勢は大阪に次いで２都府目の通算３３０勝。第１試合