◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ヤクルト（１６日・マツダスタジアム）【ヤクルト】１（右）太田、２（遊）長岡、３（左）内山、４（三）村上、５（一）オスナ、６（二）山田、７（捕）中村悠、８（中）岩田、９（投）吉村【広島】１（左）秋山、２（中）中村奨、３（遊）小園、４（右）末包、５（捕）坂倉、６（一）モンテロ、７（三）佐々木、８（二）菊池、９（投）森下