◆イースタン・リーグ巨人―西武（１６日・Ｇタウン）巨人の浅野翔吾外野手が、２軍合流後初先発で初安打を放った。「６番・右翼」で先発出場。両軍無得点の２回１死で、カウント１―２から西武の先発・篠原が投じた１５０キロの直球を中前へしぶとく運んだ。今季は６月５日の交流戦・ロッテ戦（ＺＯＺＯ）で右手首付近に死球を受けて負傷。右尺骨茎状（けいじょう）突起不全骨折と診断され、故障班でリハビリを続けてきた