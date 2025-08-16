第１０７回全国高校野球選手権大会の第１１日第３試合（１６日、甲子園）は、京都国際が尽誠学園（香川）に３―２で逆転勝ち。ベスト８進出を果たした。１点を追う８回二死二、三塁から小川（２年）が願いを込めて腕を振った。７回までわずか３安打に抑えられていた相手エース・広瀬（３年）から、鋭い２点右前打を放ち、ついに勝ち越しに成功。小川は「ああいう場面で結果を出すことをモットーに練習してきた。僕が打たなかっ