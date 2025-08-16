◆イースタン・リーグ巨人―西武（１６日・Ｇタウン）６月３日に８９歳で死去した長嶋茂雄さんに感謝と追悼の意を込めて、両軍が試合前に黙とうをささげた。この日は１軍・阪神戦（東京Ｄ）、３軍プロ・アマ交流戦・慶大戦（Ｇ球場）とともに、全軍の試合が「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」として行われ、監督、コーチ、選手全員が永久欠番となっている長嶋さんの背番号「３」のユニホームを着用。バックスクリーンには特別