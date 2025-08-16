◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―３阪神（１６日・東京ドーム）阪神・藤川球児監督は「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」と銘打たれた一戦で快勝し、偉大な先人に思いをはせた。「長嶋さんは自分の父親も大好きで、自分にとっても、野球界で、こんな名前（球児）ですからね。本当に大切なゲームを一緒に、しかもタイガースの監督としてやらせていただけて、感謝したい一日になりました」自身も少年時代は巨人ファンでミスターは