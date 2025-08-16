◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―３阪神（１６日・東京ドーム）全員が背番号「３」で臨む「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」だったが、巨人は勝利で飾れなかった。阪神に敗れ勝率は再び５割となった。先発の井上温大投手は初回に２ランを浴びるなど３回５安打３失点で降板。打線は負傷から約３か月ぶりに１軍復帰した岡本和真内野手が「４番・三塁」でスタメン出場したが、阪神の先発・村上頌樹投手に２安打９奪三振で完封負けを