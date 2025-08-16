長期休館中だった「風見鶏の館」がいよいよ公開再開！耐震工事のため約1年9カ月にわたって休館していた神戸・北野の「風見鶏の館」。2025年7月18日から一般公開が再開されました。壁に筋交いを入れ、シャンデリアに落下防止を施すなどして、見た目をほぼ変えずに補強された、将来にわたって貴重な文化財を残すために行なわれた耐震工事。北野のシンボルが久しぶりに公開されることで、また多くの観光客が訪れそうですね。入館料金