ただ走るだけ、ただ飛ぶだけ、ただ投げるだけでない陸上競技の魅力を。日本唯一の陸上『雑談』専門チャンネル『Track Town JPN』 東京2025世界陸上開幕まで1カ月を切りました。 2025年8月15日配信のPodcast番組Track Town JPNでは、欧州でダイヤモンドリーグや周辺大会を現地観戦し、世界陸上に向けた選手把握と動体視力を強化中のEKIDENNews西本武司さんの現地レポをお届けしました。