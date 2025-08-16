県内の繊維メーカー「カジグループ」の施設で工作やグルメを楽しめるイベントがかほく市内で始まり家族連れなどで賑わっています。このイベントは繊維の魅力に触れてもらおうと「カジグループ」が企画したもので生地やTシャツなどがお得に手に入る特別販売や凧揚げ作り体験が楽しめます。参加した子どもたちは世界一軽くて薄いナイロン生地に動物やキャラクターなど思い思いの絵を描き完成させた凧