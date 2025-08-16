旅先での朝活におすすめのコーヒー専門店“朝活”をしたい人におすすめしたいのが、首里城から徒歩5分の龍潭（りゅうたん）通り沿いにあるコーヒー専門店「rokkan COFFEE SHURI（ろっかんこーひーしゅり）」。店名の“rokkan”には「ここで過ごす時間は、視覚・聴覚・触覚・味覚・嗅覚の五感を超える第六感で楽しんでもらいたい」という想いが込められています。2023年10月1日（国際コーヒーの日）にオープンした「rokkan COFFEE S