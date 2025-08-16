来週は西日本や東日本は晴れて、危険な暑さとなるでしょう。名古屋市では37℃から38℃まで気温が上がる日が続きそうです。東京都心もたびたび猛暑日(最高気温35℃以上)となるでしょう。北日本は低気圧や前線の影響で雨の降る日が多く、17日(日)は日本海側を中心に大雨となる見込みです。西日本・東日本は晴れるも天気急変に注意北日本は雨来週も西日本や東日本は太平洋高気圧に覆われるでしょう。九州から関東は強い日差しが照り