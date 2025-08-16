◇セ・リーグ中日0―6DeNA（2025年8月16日バンテリンD）中日は両リーグワーストタイの今季19度目の零敗を喫し、2連敗に沈んだ。借金11は今季ワーストタイで、3位・DeNAに4ゲーム差と離された。先発・高橋宏は6回3失点で9敗目。初回1死一塁で、佐野に左中間適時二塁打を浴び、あっさり先制点を献上。2回先頭・山本には左ソロを被弾。5回2死二塁では蝦名に左前適時打された。高橋宏は球団を通じて、「簡単に先制点を与え