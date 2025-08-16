◇セ・リーグ巨人0―3阪神（2025年8月16日東京D）巨人は16日、チーム最多9勝を挙げている山崎伊織投手（26）を今季初めて出場選手登録抹消。0―3で敗れた同日の阪神戦（東京D）後に取材に応じた阿部慎之助監督（46）は「状態もあんまり良くなさ過ぎたんで」と抹消の理由を明かした。「状態もあんまり良くなさ過ぎたんで。肩のスタミナがなかったのかどうなのかってところだったんだけど、ケガとかでもないので。他の先発