福岡市東区で16日、住宅などを焼く火事がありました。ケガ人はいませんでした。16日午前11時20分ごろ福岡市東区下原で「2階建の建物で1階の玄関から火と煙が出ている」と近くに住む男性から119番通報がありました。火は約2時間半後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅と隣接する納屋が焼けました。焼けた家では、70代の夫と60代の妻が2人で暮らしていますが、出火当時は2人とも外出中で、この火事によるケガ人はいません