全国高校野球選手権大会第１１日の１６日、第４試合で創成館（長崎）は関東一（東東京）との３回戦に臨んだ。創成館のアルプス席では、野田遥斗選手の兄・雅斗さん（２３）が声援を送った。雅斗さんは同校ＯＢで野球部員だった。２０２０年春の選抜大会出場が決まっていたが、新型コロナ感染拡大の影響で大会は中止に。同年夏に甲子園で交流試合が行われたが、プレーすることはできなかった。かなわなかった夢の続きを、雅斗