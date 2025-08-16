使われていない田んぼを活用する「どろんこカップ」。帰郷する人が増えるお盆の時期にあわせ、新潟市西蒲区で毎年行われています。ことしは小学校低学年から60代まで、あわせて168人が参加しました。激戦が繰り広げられたバレーボールでは泥の中に飛び込んでレシーブ！参加者は慣れない環境でのスポーツを楽しんでいました。(参加者)「ぐちょぐちょしてるんですけど、こういうところに入って運動するのが