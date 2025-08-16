県の内外の個性豊かなクラフトビールが味わえるイベントが秋田市で開かれています。秋田市のエリアなかいちで開かれているクラフトビアフェスティバル。夏の秋田市中心市街地の賑わいにつなげようと毎年開かれています。今回は県内や関東などから12の醸造所が集まり、あわせておよそ50種類の個性豊かなビールが味わえます。女性「私は愛知県から里帰りしてきたので、田沢湖ビール全部飲んでおいしいです」男性「