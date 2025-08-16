◇プロ野球パ・リーグ ロッテ 7-2 ソフトバンク(16日、みずほPayPayドーム)ロッテの先発・小島和哉投手が8回2失点の力投を披露。ソフトバンク打線を圧倒し、チームの連敗も「7」で止めました。小島投手はこれで今季10試合目となったビジター球場で今季初勝利。5勝目も手にしました。前回登板では変化球を多用し、球数がかさんでしまったと反省点を明かした小島投手。6回途中で114球を投げ2失点で降板していました。それでも今日の