お盆休みを帰省や旅行先で過ごした人のUターンラッシュがピークを迎えています。伊豆に行った人「なんかカニとか魚捕まえた」大阪に行った人「大阪・関西万博、観光とか行ってました」大阪でお祭りに行った人「たのしかったでーす」JR各社によりますとお盆休み中、新幹線の上りの予約は17日がピークで16日はまだ空席があるということです一方、空港もお盆を海外やふるさとなどで過ごした人々で賑わっています。スペインに行った人