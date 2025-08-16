タレントで俳優の川口葵さん（26）が2025年8月14日、自身のインスタグラムを更新。格闘家の武尊さん（34）と夫婦での「初仕事」を報告し、ツーショットを披露した。川口さんと武尊さんは7月29日に結婚を発表し、話題を集めた。「今日は2人で一緒に初お仕事」川口さんは、「今日は2人で一緒に初お仕事」と報告し、武尊さんとのツーショットを投稿。「『突然ですが占ってもいいですか？』の収録でした」「ずっと出たかった番組なので