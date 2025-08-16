◇明治安田J1リーグ第26節横浜M―清水（2025年8月16日IAIスタジアム日本平）横浜F・マリノスはアウェーで清水戦に臨む。試合に先立ち、先発メンバーが発表された。イングランド3部カーディフから完全移籍で加入し、23年以来約1年半ぶりに古巣へ戻った角田涼太朗（26）が復帰後初先発に名を連ねた。▽横浜M先発メンバー【GK】朴一圭【DF】ジェイソン・キニョーネス、加藤蓮、角田涼太朗、松原健【MF】渡辺皓太、喜田拓也