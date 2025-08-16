ＭＢＳの清水麻椰アナウンサー（２９）が１６日、自身のインスタグラムを更新し、結婚したことを発表した。出身地である神戸ポートタワーの写真とともに、「先日、結婚いたしました！これからも仕事に励んでまいります。よろしくお願いいたします。ＭＢＳアナウンサー清水麻椰」と報告した。神戸市出身の清水アナは、同志社女子大を卒業後、２０１９年に同局に入社。現在は「プレバト！！」や「よんちゃんＴＶ」、「サタデ