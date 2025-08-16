Ｎｅｔｆｌｉｘアニメ映画「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」の劇中歌「Ｇｏｌｄｅｎ」が、ビルボードチャートで驚異的な成績を収める中、イギリスのオフィシャルシングルチャートでも上位圏にランクインしたと１６日、韓国メディアのインサイトなどが報じた。記事によると、イギリスの公式チャートが現地時間の１５日に発表したシングルチャート“トップ１００”で、「Ｇｏｌｄｅｎ」が１位を獲得したという。同曲