◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―３阪神（１６日・東京ドーム）阪神の先発・村上頌樹投手が被安打２で巨人戦初の完封勝利を挙げた。この日から１軍復帰した母校・智弁学園の先輩、岡本に対しては２打数無安打１四球。「岡本さんがいるから気合が入る。コースに丁寧にいけたのが良かった」と２年ぶりの１０勝目に浸った。最速は１５１キロ。「真っすぐで空振りが取れた。変化球も生きた」と今季最多タイ９奪三振を振り返った。「