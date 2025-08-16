大相撲の元横綱白鵬翔さん（４０）が日本相撲協会を今年６月に退職後、程なく創立した白鵬ダヤン相撲＆スポーツ株式会社の公式サイトがこのほどオープンした。創立時に「現在準備中です」としていた公式サイトが、２カ月ほどして開設。大銀杏で綱を締める現役時代の白鵬さんの画像に「相撲」「希望」の文字が添えられた。スクロールすると「相撲を通じて、世界を絆で結び、希望と幸せを届ける」のタイトルとともに次の文章が添