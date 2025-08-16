戦後80年という節目を迎えた2025年8月15日、スタジオジブリの名作アニメーション映画『火垂るの墓』（監督：高畑勲）が、日本テレビ系「金曜ロードショー」で7年ぶりに放送され、あらためて注目を集めている。東京・麻布台ヒルズ ギャラリーで開催中の「高畑勲展―日本のアニメーションを作った男。」では、本作の展示コーナーが特に広く設けられ、新たな資料も公開されている。【画像】庵野秀明が描いた『火垂るの墓』幻のレイ