「巨人０−３阪神」（１６日、東京ドーム）「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」として開催され、試合後には追悼セレモニーが行われた。始球式に登場した松井秀喜氏、高橋由伸氏、原辰徳氏、次女の長島三奈さんらのほか、江川卓氏、上原浩治氏ら歴代のＯＢ、現役選手、スタッフ、マスコットの計２２５人で三塁後方に人文字の「３」をつくり出し、ドローンカメラで撮影した。ＯＢ会長の中畑清氏「長嶋茂雄はいつもいつでもいつ