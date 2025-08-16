8月20日に70歳を迎える歌手のアグネス・チャンさんが、新刊『ひなげしはなぜ枯れない』の発表会を行いました。【写真を見る】【アグネス・チャン】愛する母との別れで70年の人生を振り返る「一緒にいると癒されるおばあちゃんになりたい」アグネスさんは、編集者から出版を提案されたとき “「元気に見える」「若く見える」と言われるのは、自分では年相応に見えると思ってるんですけど、「70歳の割には」と言われたのはすごく嬉し