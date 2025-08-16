第107回全国高校野球選手権第107回全国高校野球選手権第11日は16日、甲子園球場で行われた。第4試合で関東第一（東東京）と対戦した創成館（長崎）の先発投手の名に、阪神ファンは混乱となった。創成館の先発マウンドに上がったのは、森下翔太投手（3年）だった。プロ野球・阪神の森下翔太外野手と同姓同名で、先発した1回戦の小松大谷（石川）戦、2番手で投げた2回戦の神村学園（鹿児島）戦でも話題となったが、この日もネッ