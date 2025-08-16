元衆院議員で実業家の杉村太蔵氏（45）が16日放送のカンテレ「ドっとコネクト」（土曜午前11時20分、正午）に出演。部活動の“連帯責任”に言及し、自身の思い出を振り返った。番組では、広島・広陵高校の野球部員が下級生への暴力行為が判明し、第107回全国高校野球選手権大会で2回戦への出場を辞退したことについて取り上げた。杉村氏は小学生時代からテニスに取り組み、高校時代は強豪校に在籍。国体の少年男子ダブルスで優勝し