プロボクシング元世界3階級制覇王者で、現在は「3150×LUSHBOMU」のプロモーターを務める亀田興毅氏（38）が16日までに自身のSNSを更新。「3150×LUSHBOMU」と契約した元世界3階級制覇王者のジョンリール・カシメロとの会食した様子を投稿した。自身のX（旧ツイッター）とインスタグラムで「カシメロと今後の戦略について語り合った」とカシメロとの会食した様子を投稿した。最後に「面白い発表に乞うご期待」とファンに期待