〈防空壕の中は“蒸し焼き”になり、焼けた死体がゴロゴロと…市街地8割焼失「長岡空襲」の生存者が証言する“地獄のような光景”とは〉から続く8月1日午後10時半。80年前の新潟県長岡市で市街地の8割が焦土になった長岡空襲の開始時刻だ。市内への爆撃では分かっているだけでも1489人が犠牲になった。【画像】「花火を見ると空襲の夜が蘇る」と語る平澤甚九郎さん（93）。まっすぐな瞳が、壮絶な体験の重みを物語る。同市を貫