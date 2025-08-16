タレントの安田美沙子(43)が16日までに自身のインスタグラムを更新。美脚まぶしいランニングウェアでの朝のランニング姿を公開した。 【写真】細っ！長っ！美脚まぶしいランニングスタイル 「朝ラン10k走ったよお盆でついた脂肪に喝！です。笑」とつづった安田は、濃いカーキ系色で合わせたキャップ、ノースリーブ、タイトなショートパンツに白シューズのランニングスタイル。スラリとした