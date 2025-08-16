健康で長生きするには何をどう食べればいいのか。福島県立医科大学医学部の大平哲也主任教授は「調査では、日本人の男性は乳製品を積極的にとると死亡リスクが下がった。また、ドカ食いなど一度にたくさんの量を食べると糖尿病のリスクが上がり健康によくないことがわかっている」という――。（第2回）※本稿は、大平哲也『10000人を60年間追跡調査してわかった 健康な人の小さな習慣』（ダイヤモンド社）の一部を再編集したもの