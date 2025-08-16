カーショーがパドレスとの首位攻防初戦で好投した(C)Getty Imagesドジャースのクレイトン・カーショーが現地時間8月15日、本拠地でのパドレス戦に先発登板し、6回2安打1失点3奪三振の内容で今季7勝目を挙げた。チームは大事な首位攻防3連戦の初戦を3−2で制し、パドレスと同率首位に並んだ。【動画】勝利のハイタッチ！ドジャースがパドレスとの首位攻防初戦を制すドジャースはナ・リーグ西地区首位から陥落し、5連勝と勢いに