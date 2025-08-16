歌手和田アキ子（75）が16日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。大好きなテレビ番組について語った。リスナーから、この日の巨人戦が長嶋茂雄さんの追悼試合で、テレビ観戦することを楽しみにしているとのメッセージが寄せられたきっかけで、和田は「ウチねぇ、月曜日にテレビ、壊れたの」と、11日のできごとを切り出した。アシスタント垣花正は「そう、おっしゃってまし