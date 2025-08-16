犬の肉球の役割 犬の肉球にはいくつかの部位があり、それぞれ異なる役割を担っています。 まず、前足の真ん中にある大きな肉球を「掌球（しょうきゅう）」、後ろ足の中央にあるのは「足底球（そくていきゅう）」と呼びます。 前足の指先側に並んでいる小さな4つの肉球は「指球（しきゅう）」、後ろ足の同じ位置にあるのは「趾球（しきゅう）」です。 さらに、前足の手首付近にある地面に接しない丸い肉球は「手根球（しこん