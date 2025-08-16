旅行で使える韓国語のフレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国旅行をもっと楽しもう。「추천해 주세요（チュチョネ ジュセヨ）」の意味は？「추천해 주세요（チュチョネ ジュセヨ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、メニューに迷ったときに使える言葉です。「추천해 주세요（チュチョネ ジュ