エア・カナダとエア・カナダ・ルージュは、客室乗務員が加入するカナダ公共労働組合（CUPE）のストライキが8月16日午前0時58分から開始されたと発表した。CUPEは8月13日に会社側にストライキの実施を通告し、会社側は段階的に運航規模を削減していた。ストライキ期間中、1日約13万人が影響を受ける。提携航空会社が運航するエア・カナダ・エクスプレス便は通常運航する。予約客には、運航が確定していない場合には空港へ向かうこと